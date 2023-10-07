Перспективи існування цього флоту туманні, – Братчук про відхід російських кораблів

Росія перебазовує кораблі Чорноморського флоту з Севастополя у Новоросійськ. Це результат роботи усіх структур Сил оборони України. Окупанти також можуть розмістити флот в Абхазії, однак це не врятує ворожі кораблі.

Загалом перспективи існування Чорноморського флоту Росії сумнівні. Про це 24 Каналу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також Бачимо розосередження, – Плетенчук про переміщення частини кораблів з Криму у Новоросійськ

Росія перебазовує кораблі

Сергій Братчук зазначив, що кораблі Чорноморського флоту ворога відходять з Севастополя до Новоросійська. Хоча на чергуванні є ракетоносій із 8-ма "Калібрами".

Також є інформація, що Росія планує розмістити Чорноморський флот в Очамчирському районі у самопроголошеній республіці Абхазії, що у Грузії. Однак це не врятує ворожий флот в інфраструктурному плані.

З іншого боку, ніхто не говорить, що це буде основною базою Чорноморського флоту Росії. Насамперед перспективи існування цього флоту дуже туманні. Є Новоросійськ, хоча він теж не є безпечним для ворога, вони це відчували. Але тенденція така: хоча б частину кораблів вони намагаються максимально по якихось бухтах сьогодні сховати,

– пояснив він.

Братчук про відхід російських кораблів: дивіться відео

Чорноморський флот Росії: останні новини