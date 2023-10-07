Перспективи існування цього флоту туманні, – Братчук про відхід російських кораблів
Росія перебазовує кораблі Чорноморського флоту з Севастополя у Новоросійськ. Це результат роботи усіх структур Сил оборони України. Окупанти також можуть розмістити флот в Абхазії, однак це не врятує ворожі кораблі.
Загалом перспективи існування Чорноморського флоту Росії сумнівні. Про це 24 Каналу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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Росія перебазовує кораблі
Сергій Братчук зазначив, що кораблі Чорноморського флоту ворога відходять з Севастополя до Новоросійська. Хоча на чергуванні є ракетоносій із 8-ма "Калібрами".
Також є інформація, що Росія планує розмістити Чорноморський флот в Очамчирському районі у самопроголошеній республіці Абхазії, що у Грузії. Однак це не врятує ворожий флот в інфраструктурному плані.
З іншого боку, ніхто не говорить, що це буде основною базою Чорноморського флоту Росії. Насамперед перспективи існування цього флоту дуже туманні. Є Новоросійськ, хоча він теж не є безпечним для ворога, вони це відчували. Але тенденція така: хоча б частину кораблів вони намагаються максимально по якихось бухтах сьогодні сховати,
– пояснив він.
Братчук про відхід російських кораблів: дивіться відео
Чорноморський флот Росії: останні новини
- 2 жовтня аналітик OSINT опублікував супутникові знімки, які свідчать, що Росія перемістила 14 кораблів Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська. Мовиться про два фрегати проєкту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і ще кілька малих ракетних кораблів.
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що, на жаль, це не убезпечить Україну, адже удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 кілометрів. Вже фіксували випадки, коли ракета летіла з бухти Новоросійська та потрапляла до території України.
- Наталія Гуменюк зазначила, що російські кораблі курсують, намагаючись створити вигляд маневрів. Вона підкреслила, що приблизно 10 одиниць тяжіють до Новоросійська.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що ракетоносії "Калібрів" почали з'являтися в акваторії Азовського моря.