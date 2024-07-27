Росіяни ховають літаки подалі від кордонів: який ефект це матиме

Росіяни переміщують вертолітні бази та винищувачі-бомбардувальники подалі від українського кордону. Зокрема, воронезька база "Балтимор", розташована за 200 кілометрів від кордону з Україною, майже спорожніла.

Військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу сказав, що це абсолютно логічні рухи ворога. Росіяни передбачають, що наша держава врешті-решт отримає дозвіл на використання американських ракет ATACMS у ширшому радіусі.

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Росіяни діють на випередження

Станом на сьогодні Україна може завдавати ударів ATACMS по російській території лише у радіусі 100 кілометрів. Проте ракети можуть діставати на відстань 300 кілометрів. База "Балтимор" входить у зону ураження. Тому росіяни уже вживають заходів та переміщують авіацію.

Чим далі будуть затягувати з дозволом, тим більше аеродромів росіяни зможуть пересунути <...> Тоді ефекту буде значно менше, ніж прямісінько зараз,

– підкреслив Денис Попович.

Чи є позитивний ефект для України

Хоч збільшиться підльотний час винищувачів бомбардувальників, але ракетних обстрілів та скидів КАБів цим не уникнути. Реактивному літаку без різниці летіти з аеродрому 250 чи 500 кілометрів. Лише тривалість польоту стане більшою на 5 – 10 хвилин.

Він так само долетить до визначених рубежів пуску і скине бомбу, вона влучить у ціль. Це і весь ефект. Ще трохи більше палива витратять. Надавати цьому великого значення, я б не став,

– сказав військовий оглядач.

Чи може Байден піти на радикальний крок

Попович сподівається, що чинний президент США Джо Байден в останні місяці все-таки дасть добро на широкі удари ракетами ATACMS по території Росії.

Були ж розмови про те, що Байден хоче сконцентруватися на допомозі Україні, то нехай концентрує. Нарешті відійде від своїх "червоних ліній". Тим паче, що вони жодного значення не мають,

– зазначив він.

Політик хвилювався, що це може у якийсь спосіб вплинути на його передвиборчу кампанію. Проте він вийшов з передвиборчих перегонів, відповідно немає чого боятися.