Відтепер Білорусь в списку цілей №1: як Захід відреагував на ядерний шантаж Путіна та Лукашенка

Міністри оборони НАТО обговорять розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Генсек Єнс Столтенберг анонсував, що в рамках міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання групи ядерного планування вищого органу, відповідального за політику НАТО. Тепер Білорусь опинилася в списку цілей №1.

Про це у своєму стрімі зазначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив реакцію НАТО.

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Не буде іншої реакції

Олег Жданов процитував слова Столтенберга про те, що декілька місяців тому Москва призупинила участь в договорі про стратегічні наступальні озброєння і вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі. Це безрозсудна ядерна риторика.

"Це нормальна реакція нормальних людей на безрозсудні дії Путіна і самопроголошеного президента Лукашенка. Невже хтось думав, що буде інакше? Ядерна зброя – наступальна зброя. Вона в якості стримуючого фактору намагалася використовуватися, але Путін ламає всі стереотипи. Показує, що зараз ядерна зброя – винятково зброя тиску", – підкреслив військовий експерт.

Олег Жданов про розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі: дивитись відео

Також він додав, що чим ближче ядерна зброя наближатиметься до кордонів НАТО, тим жорсткіша буде реакція Альянсу.

Тепер Білорусь і такі країни будуть в списку цілей №1 – в списку нанесення превентивного удару в разі загрози застосування ядерного озброєння. Все, як у першу Холодну війну 70-х років,

– додав Жданов.

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