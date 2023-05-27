"Це рішення ухвалив Путін": ядерна ідея-фікс Лукашенка повернулась проти Білорусі

В березні Росія оголосила, що розмістить частину ядерної зброї на території Республіки Білорусь. 25 травня країни підписали угоду, метою якої є пришвидшення переміщення зброї масового ураження на територію країни.

Алєксандр Лукашенко в цьому сенсі зовсім забув про інтереси Білорусі, натомість рішення щодо ядерної зброї безпосередньо ухвалює Путін, не враховуючи думку білоруського диктатора. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Опозиціонер переконаний, що метою цих ядерних рухів є психологічний тиск. Однак жодна з країн Заходу стурбованості не виявила. Ймовірно, світ впевнений, що застосовувати ядерку ніхто не буде, а Путін так лише нагнітає атмосферу.

Максимум, що можна від нього чекати – Путін може вимагати зняття певних санкцій. Мовляв, зніміть санкції – тоді ми не розмістимо,

– додав Бульба.

Лукашенко промахнувся

Здавалося б, Лукашенко доросла людина, але часом може так захопитися, що переконує все своє оточення в захмарній ідеї. Прикладом цього було створення Союзної держави Росії та Білорусі в 1999 році.

Він вирішив, що коли підпише цю домовленість, зможе вуглеводні, нафту та газ купувати за тими ж цінами, що й Смоленськ, наприклад. І він, не заглядаючи в цей договір, на злом голови, полетів і підписав. Потім відкрив договір, а там цього пункту немає. Зараз приблизно така ж ситуація,

– додав опозиційний діяч.

Однак уже під час підписання угоди 25 травня між Сєргєєм Шойгу та Віктором Хреніним, міністрами оборони країн, виникли суперечності. Для білорусів стало несподіванкою, що коли Росія перемістить ядерну зброю, то все забезпечення її буде російське.

Білоруси ж сподівалися, що росіяни просто так віддадуть їм ядерну зброю, але ситуація пішла не за планом, адже Лукашенко в цьому вбачав можливість нескінченного правління в країні.

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Білорусь позбулася прихильності Китаю

Загалом очікувалося, що після лютневого візиту Лукашенка до Китаю, він таки схаменеться і буде зважувати свої рішення, перефокусовуватися на співпрацю з Китаєм, аби збільшити внутрішній дохід держави. Однак цього не відбулося. Білорусь активно бере участь у ядерних погрозах Росії, проти яких жорстко виступає сам Китай.

До того ж за минулий місяць трафік з Китаю, який йшов через Росію та Білорусь, знизився на 54%.

"Коли Лукашенко і після цього не схаменувся, це говорить, що про ядерну зброю рішення ухвалює безпосередньо Путін", – резюмував Бульба.

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