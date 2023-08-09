Втомились рахувати втрати: окупанти заховали гелікоптери від ЗСУ в Луганську

У Міжнародному аеропорті окупованого Луганська російські окупанти розмістили більш ніж десяток військових вертольотів. Все для того, щоб до них не дістали ЗСУ.

Американський інститут вивчення війни повідомив, що окупанти заховали у Міжнародному порту Луганська, який давно не використовується, до 16 гелікоптерів.

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Що показують супутникові фото

Так, супутникові фото свідчать, що російська влада нещодавно розташувала в аеропорту окупованого Луганська від 12 до 16 своїх гелікоптерів. Ці гелікоптери перебувають поза зоною дії українських HIMARS і ПЗРК.

Однак аналітики зауважили, що виведення з ладу цих вертольотів змусить російські війська звільнити аеропорт і тим самим сповільнить матеріально-технічне забезпечення Росії.

Аеропорт не працює з 2014 року, проте цього року його перепрофілювали на вертолітну базу для операцій по Донецько-Луганському фронту. У середньому щодня там перебуває 12 – 16 гелікоптерів. Периметр аеродрому посилено охороняється засобами ППО, проте не є непроникним. Знищення аеродрому сповільнить логістику та час реагування у Донецькій та Луганській областях,

– зазначили аналітики.

Вони додали, що для того, щоб дістати цей аеродром, нашим захисникам потрібне далекобійне озброєння з радіусом дії понад 105 кілометрів.

Супутникові фото аеродрому в Луганську:

ЗСУ нищать ворожі вертольоти