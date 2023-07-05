Чому росіяни досі переслідують кримських татар: член Меджлісу назвав головні причини

Наразі переважна більшість політв'язнів у Криму – кримські татари. З перших днів окупації півострова вони виявляють проукраїнську позицію, за що 9 рік поспіль російська влада їх продовжує переслідувати.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Зі 150 політв'язнів в Криму 116 є представниками кримськотатарського народу. Росія звинувачує корінне населення Криму у вибухах і диверсіях.

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"Після кожного, наприклад, вибуху, або після кожного пошкодження залізничного полотна, вони одразу починають проводити рейди домівок активістів кримськотатарського національного руху", – сказав Ескендер Барієв.

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За що ще переслідують кримських татар

Росія продовжує спроби знищити народи, які не йдуть на співпрацю з нею. Вона визнає політичні партії та різні угруповання терористичними організаціями, а її представників саджає до в'язниці.

У 2022 році вони (росіяни – 24 Канал) визнали батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичною організацією, і зараз в місцях несвободи перебуває 25 осіб,

– зазначив Барієв.

Батальйон імені Номана Челебіджіхана — добровольче кримськотатарське збройне формування, створене на початку 2016 року під час блокади на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Торік російська влада також вперше звинуватила представників Хізб ут-Тахрір у співпраці зі Службою безпеки України.

Що відомо про Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі Це міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі.

Мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави та втілення у ній ісламської системи.

Окрім того, вони переслідують кримських татар за диверсії або за вибухи в Криму.

Наприклад, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял звинувачується в організації підриву газової системи в Сімферопольському районі та йому вже оголосили вирок до 17 років позбавлення волі,

– розповів Барієв.

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