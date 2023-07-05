Чому росіяни досі переслідують кримських татар: член Меджлісу назвав головні причини
Наразі переважна більшість політв'язнів у Криму – кримські татари. З перших днів окупації півострова вони виявляють проукраїнську позицію, за що 9 рік поспіль російська влада їх продовжує переслідувати.
Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Зі 150 політв'язнів в Криму 116 є представниками кримськотатарського народу. Росія звинувачує корінне населення Криму у вибухах і диверсіях.
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"Після кожного, наприклад, вибуху, або після кожного пошкодження залізничного полотна, вони одразу починають проводити рейди домівок активістів кримськотатарського національного руху", – сказав Ескендер Барієв.
Ескендер Барієв розповів, за що Росія намагається знищити кримських татар: дивіться відео
За що ще переслідують кримських татар
Росія продовжує спроби знищити народи, які не йдуть на співпрацю з нею. Вона визнає політичні партії та різні угруповання терористичними організаціями, а її представників саджає до в'язниці.
У 2022 році вони (росіяни – 24 Канал) визнали батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичною організацією, і зараз в місцях несвободи перебуває 25 осіб,
– зазначив Барієв.
Торік російська влада також вперше звинуватила представників Хізб ут-Тахрір у співпраці зі Службою безпеки України.
Що відомо про Хізб ут-Тахрір аль-ІсламіЦе міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі.
Мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави та втілення у ній ісламської системи.
Окрім того, вони переслідують кримських татар за диверсії або за вибухи в Криму.
Наприклад, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял звинувачується в організації підриву газової системи в Сімферопольському районі та йому вже оголосили вирок до 17 років позбавлення волі,
– розповів Барієв.
Кримські татари продовжують боротись: останні новини
- 18 травня партизанський рух "Атеш" опублікував звернення, де пригадав воєнні злочини диктатора Йосипа Сталіна, які сталися 79 років тому. Партизани з руху "Атеш" сказали, що повернуться додому, як це робили й раніше.
- Також 23 червня агент партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Чоловік "влився" до лав окупантів і підпалив їхню техніку.
- А вже 3 липня партизанський рух заявив, що їхній агент проник в окупаційну адміністрацію на Запоріжжі. Таким чином, це дуже полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів.