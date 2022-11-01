Наступальна риторика зникла, – Черник певен, що Кремль перейшов до стратегії оборони

Путін заявляє про те, що Україна буде бомбити зернові кораблі, але звинувачувати в цьому Росію. Це чергові заяви для внутрішнього користування, які означають, що Кремль уже забув про наступальні стратегії й перейшов у оборону.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про новий мем від Пєскова – "мобілізація за інерцією".

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Усі заяви Путіна – для росіян

Черник зазначив, що заяви Путіна свідчать про крах його країни, його режиму. Як говорив колись Цицерон: "Що ближче крах імперії, то божевільніші її дії". Усе про що заявляє диктатор розраховане виключно на росіян.

Мовляв, дивіться, які ці укри скажені, у них уже є така вундервафля, така неймовірна зброя, і тільки разом ми маємо вистояти. А я, як президент, усе роблю і знаю, як з цим боротись. Однак несерйозно про це говорити,

– зауважив військовий експерт.

Черник певен, що Кремль перейшов до стратегії оборони: дивіться відео

Стратегія оборони

Він продовжив, що така риторика – це чергове підняття ставок страху. Населення, яке боїться, найлегше тримати у сталевих шорах. Однак загалом такі заяви свідчать, що і Путін, і загалом усе його оточення у Кремлі перейшли до стратегії оборони.

"Немає вже ніякої наступальної риторики. Ядерний пил не спрацював, так звана брудна бомба не спрацювала. На окупованих територіях вони вже оголосили воєнний стан, погрожують підірвати Каховську ГЕС", – наголосив Черник.

За його словами, ніякі воєнні й навіть терористичні методи на українців не діють. У росіян не залишилось нічого, крім зброї масового знищення, якою вони впевнено махають, але дійти до точки реалізації не можуть. Ворог у стратегічному кутку й зазнає поразки.

Утім я не вважаю, що наша перемога над ними станеться швидко. Звір, загнаний у кут, смертельно небезпечний і може ще дуже довго битися. Прихильник концепції, що до переломного процесу у війні ми дійдемо весною наступного року, у кращому випадку,

– підкреслив військовий експерт.

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