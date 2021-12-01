Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США

У Держдепі США заявили, що у Кремлі вже підготували план дій проти України. У США вже поспішили висловити глибоке занепокоєння цим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про наявність інформації, що вказує на розробку планів Росією проти України.

Важливо Блінкен заявив, що закличе Лаврова відвести війська Росії від України

За словами Блінкена, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції,

– стверджує він.

Держсекретар США пояснив, що Росія активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції.

Він уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах – "до рівня, який останній раз спостерігався перед вторгненням Росії в Україну у 2014 році".

Чи ухвалила Росія рішення про вторгнення в Україну

Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну. Проте, на його думку, Москва залучила кошти, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.

На цьому тлі США пригрозили Росії санкціями. Він додав, що країни НАТО готові вживати заходів проти Кремля, якщо ця країна піде на агресію проти України.

Напруження на російсько-українському кордоні: головне

Першими про те, що Росія стягує війська до кордонів України, повідомили американські ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердили й українська розвідка.

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.

Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що просто "йде залякування", але загроза вторгнення існує вже 8 років. Натомість глава держави-агресорки "відзначився" цинічною заявою про повномасштабне вторгнення до України. Путін з іронією зауважив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але цього не сталося.