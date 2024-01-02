Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95, якими масовано атакувала Україну 29 грудня

Російські військові пізно вночі підняли в небо бомбардувальники Ту-95. Саме цими літаками окупанти масовано атакувала Україну 29 грудня.

За попередньо інформацією, 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.

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Росія підняла в небо 9 літаків Ту-95

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря – 04:00 – 05.00.

Зауважимо, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101 та Х-555, а також Х-55.

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