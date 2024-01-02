Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95, якими масовано атакувала Україну 29 грудня
2 січня 2024, 03:16Читать новость на русском
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Російські військові пізно вночі підняли в небо бомбардувальники Ту-95. Саме цими літаками окупанти масовано атакувала Україну 29 грудня.
За попередньо інформацією, 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.
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Росія підняла в небо 9 літаків Ту-95
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря – 04:00 – 05.00.
Зауважимо, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101 та Х-555, а також Х-55.
Скільки ракет Х-101 та Х-555 знищили сили ППО України
- Нещодавно у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 1360 крилатих ракет типу Х-101/555/55. З них сили ППО знищили 1045 одиниць.
- Попередня атака цими ракетами відбулася 29 грудня, коли Росія завдала масованого удару по Україні.
- Тоді росіяни вперше за тривалий час підняли в небо відразу 18 літаків Ту-95 та запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Українським оборонцям неба вдалося збити 87 крилатих ракет.
- Тоді під масованою атакою росіян опинилися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста України. Тільки у Києві жертвами удару Росії стали 29 людей.