Росія підступно атакувала Одеський район: є влучання
Джерело:Сили оборони Півдня
Росія вночі проти 5 березня знову атакувала Одещину. На жаль, окупанти влучили в будівлю рекреаційного об'єкта та пошкодили приватний будинок.
Окупанти почали атакувати Одеську область дронами-камікадзе ще орієнтовно о 23:36 4 березня. В Одесі лунали вибухи, працювала ППО.
Дивіться також Найстрашніша трагедія для Одеси: встановлені всі 12 осіб загиблих
Що відомо про атаку росіян "Шахедами" по Одещині
Сили оборони Півдня розповіли, що окупанти вночі проти 5 березня атакували ударними дронами типу Shahed-131/136.
Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів були збиті,
– повідомили військові.
За їхніми даними, на жаль, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, російські загарбники:
- пошкодили будівлю рекреаційного об'єкта – там сталося займання, проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Установа не працювала з часу повномасштабного вторгнення;
- в рекреаційній зоні пошкодили приватний будинок з причалом і господарськими спорудами.
На щастя, за попередніми даними, люди не постраждали.
Наслідки атаки росіян по Одеській області / Фото Сил оборони Півдня України
Росія запустила "Шахеди" по Одещині
- Повітряну тривогу в Одеській області через загрозу атаки дронами оголосили орієнтовно о 23:36 4 березня. Вороги атакували регіон групами ударних ворожих БпЛА з Чорного моря. Вони рухались у західному напрямку. Далі – у напрямку Фонтанки, Київського району Одещини.
- Про перші вибухи місцеві ЗМІ повідомили орієнтовно о 23:50, згодом їхні звуки чули о 00:12, 00:22, 00:50. Місцеві видання писали, що в регіоні працює ППО.
- Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Одеській області 22 дронами-камікадзе типу "Шахед" з території Балаклави у тимчасово окупованому Криму. Наші військові збили 18 "Шахедів" у межах Одеської області.