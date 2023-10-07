Тактика така ж сама, як робили росіяни, – колишній співробітник СБУ про атаку на Ізраїль

Бойовики ХАМАС зранку 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Озброєні палестинці прорвались на кордоні Ізраїлю та увійшли до міст Ашкелон та Сдерот.

Дії терористів вже підтримав Іран, який постачає зброю Росії. Водночас російські військкори відкрито захоплюються діями Палестини. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, яку вигоду сподіваються отримати росіяни від ситуації в Ізраїлі.

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"Тактика така ж сама, як робили росіяни. Навалитися великою кількістю, забігли, розстрілюють людей, так само окупанти робили в Київській та інших областях України, куди змогли дотягнутися", – мовив Ступак.

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Весь світ дивиться на Ізраїль

Єдина вигода з ситуації в Ізраїлі для Росії – це відволікання уваги від України. Зараз всі країни світу дивляться у нову точку і тепер Україна на другому плані. Наразі велика кількість західних фахівців, які раніше спеціалізувалися на Україні, переорієнтувалися на Ізраїль.

Зміна порядку денного. Можливо, росіяни сподіваються на те, що про Україну забудуть й не постачатимуть зброю,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Втім, на думку Ступака, в Ізраїля достатньо сил, що переламати ситуацію і потім повністю знищити анклави, де перебуває ХАМАС, та захистити Сектор Гази.

Причетність Росії до подій в Ізраїлі

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на ситуацію в Ізраїлі. Весь світ занурюється у хаос й країна-терорист Росія як ніхто інший впливає на це.

Наслідки. Все, що робить Росія в Україні, руйнує глобальну безпеку, глобальні правила, глобальні домовленості. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися більш зухвало, агресивно і навіть оголошують війну цілим країнам…

– наголосив він.

Для того, щоб повернути світ до передбачуваності та прогнозованості необхідне "різке прискорення розгрому Росії". Кремль – основний спонсор глобального тероризму, а також "автор навмисного розвалу міжнародного права".

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