Росія підтвердила, що її військові вже в Казахстані
6 січня 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
У Росії підтвердили введення військ в Казахстан. Кремлівське Міноборони опублікувало ролик з приземленням військового літака.
Літаками перевозять військових і спецтехніку
Російський контингент перевезли в Казахстан за допомогою військової авіації. На бортах перевозять і спецтехніку.
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Літаки військово-транспортної авіації доставили перші підрозділи зі складу основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан,
– заявили в Міноборони.
Росія і протести в Казахстані: головне
- У Казахстані протести тривають від 3 січня 2022 року. Спершу причинами були ціни на газ. Пізніше вимоги мітингувальників стали політичними.
- Найбільші загострення припали на 5 січня. Того дня прездидент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан, Росія і Казахстан). Токаєв попросив ці країни ввести війська.
- Того ж вечора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Радбез ОДКБ затвердив введення військ в Казахстан.
- Перші "миротворці" прибули з Росії уже вранці 6 січня.
- Поки в Казахстані вирують протести, один з депутатів Держдуми від путінської партії "Єдина Росія" висловився за референдум про "приєднання" країни до складу Росії.
- Крім того, протести в Казахстані в російському МЗС назвали "організованими з-за кордону".
Більше про введення військ в Казахстан в нашому сюжеті: дивіться відео