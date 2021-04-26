Росія у Чорному морі залишила два великих десантних кораблі

Після так званих навчань у Чорному морі Росія залишила два великих десантних кораблі біля берегів тимчасово окупованого Криму.
Джерело:"Интерфакс"
Міністр оборони країни-агресора Шойгу заявив, що з 23 квітня російські війська починають повертатися в місця постійної дислокації.
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Він повідомив, що техніка та бойові судна повинні завершити передислокацію до 1 травня. За його словами, з тимчасово окупованого Криму полетіли також понад 50 літаків та вертольотів.
Окрім цього, 23 квітня міноборони Росії стверджувало, що понад 20 кораблів вже повернулися у пункти постійної дислокації. Однак 2 великих десантних судна все ж перебувають в акваторії Чорного моря.Зверніть увагу! Сполучені Штати вважають, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати рішення Росії щодо відведення військ від кордонів України.
Загострення біля українських кордонів: коротко
- Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.
- Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх стягували через "раптову перевірку військ".
- 23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі.
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