Росія у Чорному морі залишила два великих десантних кораблі

Після так званих навчань у Чорному морі Росія залишила два великих десантних кораблі біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Міністр оборони країни-агресора Шойгу заявив, що з 23 квітня російські війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

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Він повідомив, що техніка та бойові судна повинні завершити передислокацію до 1 травня. За його словами, з тимчасово окупованого Криму полетіли також понад 50 літаків та вертольотів.

Окрім цього, 23 квітня міноборони Росії стверджувало, що понад 20 кораблів вже повернулися у пункти постійної дислокації. Однак 2 великих десантних судна все ж перебувають в акваторії Чорного моря.

Загострення біля українських кордонів: коротко

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.

Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх стягували через "раптову перевірку військ".

23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі.

Сполучені Штати вважають, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати рішення Росії щодо відведення військ від кордонів України.

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