Росія планує зімітувати обстріл Білорусі з боку України: де може влаштувати провокацію

Росія планує провокації на кордоні Білорусі та України. Її війська будуть обстрілювати території Білорусі, а потім звинувачувати Україну.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що росіяни можуть обстріляти Білорусь і звинуватити в цьому ЗСУ.

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Світан розповів, що провокація обстрілів Білорусі Росією й потім звинувачення в цьому України цілком може бути. Нині саме помітна підготовка не до вторгнення в Україну, а до ось таких провокацій, до таких прецедентів. Виконувати це будуть приватники, а не регулярні співробітники, військовослужбовці Росії чи Білорусі.

Я думаю, воно буде виконане найближчим часом. Ми станемо свідками такої собі провокації в районі Гомельської області,

– зазначив військовий експерт.

Світан про те, де Росія може влаштувати провокації на кордоні Білорусі та України: дивіться відео

Подібні провокації Росії

Льотчик-інструктор продовжив, що таку тактику Росія вже застосовувала й раніше. Вона обстрілювала Донецьк, Макіївку. Такі ж дії були вчинені й в Оленівці по наших хлопцях "Азовцях", які загинули внаслідок цих дій.

"Тобто, слід очікувати провокацій в районі кордону Білорусі з Україною. Я думаю, що в районі Чернігівської області з боку України й Гомельської області з білоруського боку", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

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