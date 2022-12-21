Росія планує зімітувати обстріл Білорусі з боку України: де може влаштувати провокацію
Росія планує провокації на кордоні Білорусі та України. Її війська будуть обстрілювати території Білорусі, а потім звинувачувати Україну.
Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що росіяни можуть обстріляти Білорусь і звинуватити в цьому ЗСУ.
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ПВК "Вагнера" буде обстрілювати Білорусь
Світан розповів, що провокація обстрілів Білорусі Росією й потім звинувачення в цьому України цілком може бути. Нині саме помітна підготовка не до вторгнення в Україну, а до ось таких провокацій, до таких прецедентів. Виконувати це будуть приватники, а не регулярні співробітники, військовослужбовці Росії чи Білорусі.
Я думаю, воно буде виконане найближчим часом. Ми станемо свідками такої собі провокації в районі Гомельської області,
– зазначив військовий експерт.
Світан про те, де Росія може влаштувати провокації на кордоні Білорусі та України: дивіться відео
Подібні провокації Росії
Льотчик-інструктор продовжив, що таку тактику Росія вже застосовувала й раніше. Вона обстрілювала Донецьк, Макіївку. Такі ж дії були вчинені й в Оленівці по наших хлопцях "Азовцях", які загинули внаслідок цих дій.
"Тобто, слід очікувати провокацій в районі кордону Білорусі з Україною. Я думаю, що в районі Чернігівської області з боку України й Гомельської області з білоруського боку", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.
Новини Білорусі: останні події
- У Центрі національного спротиву повідомили, що найманці з ПВК "Вагнера" прибули на північний кордон України. Вони можуть готувати провокації, щоб імітувати обстріл Білорусі.
- У ЗМІ з'являлася інформація, нібито Білорусь точно посуне з кількох напрямків на Україну. Однак ГУР попереджувало, що це вороже ІПСО, і справді нічого не сталося до сьогодні.
- Російська ПВК "Вагнера", імовірно, готується до імітації обстрілу з боку України території Білорусі. Втім, кордон з останньою перебуває під надійною охороною українських військ.