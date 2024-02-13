У бій йдуть дідусі: чому в Росії запропонували рекордно підвищити вік контрактників

Російський уряд готує законопроєкт про підвищення віку контрактників. Для тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року – до 65 років, а для офіцерів – до 70 років.

Окупанти не можуть мобілізувати нових чоловіків та не мають ким замінити "стару гвардію". Тому, як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, намагаються штучно втримати чинних військовослужбовців.

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"Можливо, є якісь шпарини у місцевому законодавстві, де ти досягнув якогось віку чи вислугу і можеш вистрибнути, а тобі кажуть: "Ні, до 65 років залишаєшся", – сказав колишній співробітник СБУ.

"Лава запасних" скінчилася

За даними вебсайту World Data, довоєнна очікувана тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 року. Цей захід надає цим військовослужбовцям

У Росії переважно всі командувачі військами та політики похилого віку: від 55 років і старші. Приміром, керівнику держбезпеки Ніколаю Патрушеву – 72 роки, його заступнику Дмітрію Мєдвєдєву – 58 років, главі міноборони Сєргєю Шойгу – 68 років.

Це така ЦК КПРС на "максималках",

– зауважив Ступак.

Підвищенням граничного віку військових росіяни хочуть продовжити термін перебування на посаді "військової камарильї". Їх просто нема ким замінити. "Лава запасних" Владіміра Путіна поступово перетворюється у "стільчик запасних".

Глава Кремля на високі-високі посади, як-от міністр оборони, ніколи не призначав нових людей. Оскільки умовно молода 45 – 50 літня особа рано чи пізно може сказати: "А мені вже тут тісно, хочу стати президентом".

Путін це розуміє і до останнього тримає людей, з якими він починав диктаторську дорогу. Тому з ними і планує завершити,

– підсумував Іван Ступак.

Мобілізація в Росії: що відомо