Кремль хоче здійснити провокації у Білорусі, щоб втягнути її у війну: в ISW оцінили ситуацію

Українська розвідка переконана, що російські спецслужби планують провокації на енергетичних обєктах Білорусі. В Інституті з вивчення війни є своя позиція щодо цього питання.

У неділю, 20 листопада, Головне управління розвідки України попередило про можливі теракти біля білорусько-українського кордону. Ймовірно, Путін хоче втягнути Лукашенка у повномасштабну війну, але йому для цього потрібен привід.

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Яка позиція ISW щодо цього питання

Аналітики зазначають, що втягнення Білорусі у повномасштабну війну є дуже малоймовірним через хитке владне становище Лукашенка. До речі, таку ж позицію вони озвучували, коли йшлось просто про повторний напад зі півночі на Україну.

Приєднання Білорусі до війни залишається вкрай малоймовірним через значний внутрішній ризик. Це створить ризик для виживання режиму білоруського президента Алєксанда Лукашенка,

– пишуть в експерти.

Також там констатували, що Росії та Білорусі важливо підкреслювати свою двосторонню оборонну співпрацю, аби створювати "правильну інформаційну повітку". У перспективі це допоможе виправдати білоруський військових, якщо ті захочуть вступити у війну. Однак все ж Лукашенко навряд захоче воювати проти України.

Які об'єкти може атакувати Росія у Білорусі

За словами ГУР, російські спецслужби можуть здійснити теракт на Білоруській атомній електростанції "Островець". Зрозуміло, що Кремль у всьому планує звинуватити Україну, але, окрім того, Москва має намір приплести до цієї історії громадян країн, що є членами НАТО.

Також політик Геннадій Гудков наголосив, що у "мріях Путіна" відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Він підкреслив, що кремлівський режим є терористичним та від нього можна очікувати чого завгодно.

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Зазначмо, що ця Білоруська АЕС збудована на російські гроші та за російським проєктом у 2020 році з порушеннями норм будівництва. На початку введення в експлуатації станції на ній навіть сталося декілька аварій. Це засвідчує, що Росія та Білорусь зовсім не переймаються такими важливими питаннями як ядерна безпека.

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