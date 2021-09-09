Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу, але допустилась кількох "ляпів", – СБУ
Джерело:СБУ
Росія продовжує масову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей перед виборами до держдуми.
За прямими вказівками агресора з червня 2021 року примусове отримання російського громадянства відбувається прискореними темпами.
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Окупанти порушили міжнародне законодавство
Однак окупанти діють з порушеннями норм міжнародного законодавства:
- у таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області;
- прописка у цьому документі також не вказується;
- видані паспорти не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами Росії.
Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу / Фото СБУ
СБУ встановила, що Росія хоче забезпечити високу явку двома механізмами:
- за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд людей для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
- забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", зокрема на території ОРДЛО.
Мешканців тимчасово окупованих територій зобов'язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні,
– зауважили у Службі безпеки.
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупантів в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в держдуму Росії.
- Незаконні дії документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій
Незаконна паспортизація Донбасу: що відомо
- Олексій Данілов прокоментував дії Росії так: "Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".
- Секретар РНБО зазначив, що Путін планує "взяти 500 тисяч голосів".
- Тим часом російська ЦВК вже подала у проєкті постанови інформацію, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у державну думу восени 2021 року.
Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу: дивіться відео