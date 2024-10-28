Вважають лузерами: як росіяни ставляться до війни в Україні зараз

Залежно від регіону та рівня життя людей там, росіяни по-різному ставляться до війни з Україною. Владімір Путін, ймовірно, готується до затяжної агресії, адже пропонує шалені гроші, щоб якомога більше громадян Росії підписувало контракт.

Ексспівробітник СБУ розповів Іван Ступак 24 Каналу, що кремлівський диктатор сприймає сигнали світових лідерів щодо можливого зменшення військової допомоги для України, як варіант продовження агресії. На жаль, у Путіна майже немає фінансових чи людських обмежень щодо ведення війни, адже у Росії суцільна диктатура.

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Як відчувають у Росії війну

Іван Ступак зазначив, що у Москві свідома категорія людей, яка розпочинає будувати власне життя, виросла за часів, коли Путін уже був при владі. Тобто будь-які утиски чи диктатура для них уже норма.

Зверніть увагу! Росія поки уникає оголошення загальної мобілізації, використовуючи великі фінансові виплати для залучення добровольців, аби не спровокувати соціальну напругу та протести. У ГУР зазначають, що Кремль тестував настрої населення, поширюючи чутки про можливу мобілізацію, але результат виявився невтішним.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що у містах Росії, де добре розвинена економіка, більшість людей вважає тих, хто йде воювати на територію України лузерами, не реалізованими громадянами.

У Москві зарплата 3 – 4 тисячі євро, тому там люди живуть дуже спокійно та не відчувають якоїсь турбулентності в державі,

– сказав він.

На окраїнах Росії ситуація зовсім інша, адже там готові обмінювати своє життя на гроші.

У віддалених регіонах пропонують більше. Ті, хто не пішли за 10 тисяч доларів, коли пропонують 30 – йдуть, бо розуміють, що навіть за 5 років таку суму їм не заробити,

– зауважив Іван Ступак.

Дивно, проте рідні окупантів готові продавати своїх чоловіків чи синів за гроші, щоб після їхньої смерті на території Україні, облаштувати своє життя за отримані виплати.