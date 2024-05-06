У Кремлі пригрозили Британії через Україну: Лондон не злякався

Після заяви Британії про дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії у кремлівських пропагандистів почалася істерика. Москва пригрозила ударами по нашій країні-союзниці, однак Лондон подібними тезами не стурбований.

Лавров заявив, що Британія стала "де-факто" стороною "конфлікту" в Україні, визнавши право Києва використовувати британську зброю для ударів по Росії. Тому, кажуть, що реакцією можуть стати удари у відповідь, але не по Україні, а по Великій Британії, однак Лондон попри такі заяви своєї позиції не змінив, інформує 24 Канал.

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Позиція Британії не змінилася

Sky News пише, що Росія скликала зустріч із послом Великої Британії у країні-агресорці. Вочевидь окупанти аж надто стурбовані заявою Камерона про те, що Україна "має право" атакувати територію Росії британською зброєю.

Так, російське МЗС викликало посла Британії у Росії Найджела Кейсі, щоб "висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона". Йому повідомили, що Росія вважає слова британського міністра "підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України".

Однак, як повідомляють російські ЗМІ, посол Британії такого тиску з боку російського відомства не злякався. Британський посадовець наголосив, що Лондон продовжить допомагати нашій державі, як це було і раніше.

Що відомо про заяву Камерона

Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон розповів, що Британія буде надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Також він зазначив, що Лондон поки що вичерпав усе обладнання, що міг надати терміново.

Він також додав, що цей пакет допомоги був найбільшим з тих, що надавала Велика Британія досі. Найголовніше із заяви Камерона – це те, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання ударів по цілях всередині Росії.

У Кремлі вже встигли побідкатися

Лавров в інтерв'ю боснійському телеканалу АТВ заявив, що очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон у своєму повідомленні про право України завдавати ударів по території країни-агресорки, "не кається у своїх словах".

Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,

– заявив очільник російського відомства.