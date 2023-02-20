Кремль погрожує Молдові після заяви прем'єра про Придністров'я

У Молдові розглядають боротьбу з сепаратизмом у Придністров'ї. Кремль відреагував погрозами.

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков 20 лютого заявив, що Молдова має бути обережною із заявами про Придністров'я.

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"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми й вельми обережними з подібним", – сказав Пєсков.

Що відомо про заяви щодо Придністров'я

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що Придністров'я потрібно демілітаризувати. Тобто російські війська мають піти з території Молдови. Речан зробив цю заяву через 2 дні після свого призначення.

Дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці – демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено, – сказав Речан.

Пєсков заявив, що відносини Росії та Молдови до зміни уряду були напруженими. Він сказав, що Кишинів стає антиросійським.

"У нас і так відносини з Молдовою напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові та шкодить двостороннім відносинам", – сказав речник Путіна.

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