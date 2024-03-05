Простіше посміятися, – політолог сказав, як німцям реагувати на погрози Росії

Німецькі офіцери обговорювали застосування ракет Taurus для ураження Кримського мосту. Записи розмови оприлюднили російські пропагандисти й одразу взялися погрожувати завдати ударів по Німеччині.

Росіяни називають конкретні мости, які хочуть знищити у відповідь. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що у цій ситуації Захід намагається показати, що не сприймає серйозно жодні погрози.

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Якою має бути реакція на шантаж Росії

Окупанти вже неодноразово погрожували тим, що завдадуть ударів по Лондону, Парижу, але на це ніхто не зважав. Ба більше, саме ці країни передали нам ракети, які тепер влучають по російських цілях.

На думку Рейтеровича, вони прилітатимуть частіше, бо Франція і Велика Британія не бояться реагувати у відповідний спосіб. У Німеччини ситуація дещо інша, бо на відміну від цих двох держав, вона не має власної ядерної зброї, а це важливий фактор стримування.

Але на такі словесні погрози німцям навіть не варто реагувати. Їм простіше посміятися і подивитися на них, як на дурників. Наприклад, як на Дмітрія Мєдвєдєва, який почав розказувати про "стратегічні кордони Росії",

– зауважив політолог.

Найкращою реакцією на такі заяви буде збільшення допомоги Україні. До того ж західні політики розуміють, що удари по німецьких мостах – це не більше, ніж блеф з боку Росії. Всі страшні речі, на які здатна країна-агресорка, вона вже зробила в Україні.

Росія не готова завдати прямого удару по країнах НАТО. Вона про це кричатиме, погрожуватиме, запускатиме дрони чи ракети близько до їхніх кордонів, але на прямий конфлікт, звісно, не піде,

– підкреслив Рейтерович.

Тому треба збільшувати підтримку нашої держави. Саме це змусить росіян голосніше кричати, але в реальності ні до чого більшого не призведе.

Росія погрожує Німеччині ударами: що сталося