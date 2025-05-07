Якби могли, давно б вдарили: що може стримати Кремль від ударів "Орешником" по Києву

Російські пропагандисти стверджують, що Владімір Путін наказав міноборони Росії визначити цілі в Києві для ударів з ракетного комплексу "Орешник". Цю зброю Кремль може застосувати у відповідь на буцімто "провокації" 9 травня у Москві з боку України.

На думку доктора політичних наук Якуба Корейби, яку він висловив в розмові з 24 Каналом, якби росіяни мали можливість завдати такого удару по Києву, то вже б давно це зробили. Однак щось їх стримує від цього.

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Багато чого розповідають про свою зброю

Корейба зауважив, Київ на відміну від інших українських міст, добре захищений західною технікою, зокрема системами Patriot.

Імовірно, хтось доповів росіянам, що якщо ЗРК Patriot зіб'ють "Орешник", то це буде фіналом міфу про нього,

– підкреслив він.

Росіяни багато чого розповідають про свою зброю, але часто виявляється, що вона, за словами Корейби, насправді не така ефективна, як вони запевняли.

Зверніть увагу! Вперше Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Орешник" 21 листопада 2024 року, завдавши удару по території України. Росіяни спрямували її на Дніпро.

"Тому по Києву вони не б'ють не тому, що не хочуть, а тому, що не можуть та бояться скомпрометувати свою зброю", – пояснив доктор політичних наук.

Щодо українських ударів по Росії, то, за його словами, 9 травня у 2025 році є психологічно переломним. В цей день Путін мав би оголосити про "перемогу" Росії, про відновлення Радянського Союзу та Російської імперії. Все це передбачає контроль над Україною, адже без неї Росія б ніколи не вважалась імперією.

Путін мріяв на 80-річчя завершення Другої світової війни оголосити про свою власну сучасну "перемогу". Тому в цей день був би гарний момент для того, щоб доказати його повний провал,

– наголосив Якуб Корейба.

Він додав, що справа України, як це має відбутися. Проте є можливість зробити це максимально символічно та історично потужно.

Нагадаємо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував погрози росіян вдарити "Орешником" по Києву. За його словами, "страшилки про "Орешник" несуть дуже простий меседж, мовляв, "не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є "Орешник".

Також Коваленко уточнив, що другий пуск "Орешника" виявився невдалим, тому що ракета "банально не полетіла".