Путін одержимий цією ідеєю: Росія знову почала розмахувати ядерною боєголовкою

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія настільки звиклася з думкою про неперемогу, що навіть коли ЗСУ зайдуть до Криму, Владімір Путін не відважиться натиснути на червону кнопку. Однак подібні погрози тривають, адже це єдине, чим Росія ще може спробувати налякати світ.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він припустив, що у Путіна є нездорова ідея щодо застосування ядерної зброї.

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Жирнов зауважив, вже зрозуміло, що конвенційну війну Росія програла. Попри мобілізацію, зимовий наступ росіян провалився, адже ці мобілізовані були не готовими воювати, їм не вистачало озброєння, умундирування та мотивації.

Тому у Путіна лишається один єдиний ядерний фактор,

– додав мовець.

Наслідки від погроз неядерній державі

Колишній співробітник розвідки Росії нагадав, що Китай, з яким так прагне товаришувати агресорка, дуже роздратований її словами. Адже погрожувати ядерною зброєю неядерній державі заборонено, це записано у Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

За це уже загалом інші ядерні країни могли б вплинути на Росію, зокрема і Китай,

– прокоментував Жирнов.

Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, погрози ядерною зброєю неядерній державі прирівнюються до її застосування. Відтак, після погроз Росії законний привід для превентивного удару отримали інші ядерні країни.

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Одержимість ядеркою

Попри все, Сі Цзіньпін під час візиту до Москви отримав формальне та офіційне підписання документа про те, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю і не погрожуватиме нею. І варто було лідеру Китаю лише поїхати, Дмітрій Медведєв знову почав брязкати ядерною боєголовкою.

Ми з вами знаємо, що він п'янь, клоун, але він посадова особа, і на Заході до цієї людини зобов'язані ставитися як до одного з вищих державних діячів Росії,

– зауважив експерт.

До того ж Росія з 16 по 19 квітня проводила, за наказом Путіна, позапланові навчання Тихоокеанського флоту з приведенням у повну готовність ядерних сил, розташованих в Тихому океані. Тоді, до речі, щось пішло не так, тому зняли командира Тихоокеанським флотом, підкреслив Жирнов. Це сталося саме тоді, коли міністр оборони Китаю був з візитом у Москві.

І хоча єдиний союзник Росії Китай говорить їй, що варто припинити погрози ядерною зброєю, в мене таке враження, що Путін просто одержимий ідеєю про застосування ядерної зброї,

– прокоментував Жирнов.

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