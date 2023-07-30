Перевірка НАТО: наскільки реальними можуть виявитися погрози Європі від Росії
Бойовики ПВК "Вагнера" прибувають до Білорусі, звідки можуть влаштувати рейд у країни НАТО. У такий спосіб Росія хоче перевірити Альянс на єдність.
Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, вагнерівці рухаються в бік Сувальського коридору.
До теми Найгірший сценарій: співпраця Лукашенка і Пригожина загрожує всьому світу
"Вагнерівці вже влаштовують провокації і продовжать це робити. Уже знову почали пускати нелегальних мігрантів з Білорусі. Я майже впевнений, що під виглядом нелегальних мігрантів на територію Польщі проникають бойовики", – зазначив Мусієнко.
Перед вагнерівцями, ймовірно, поставили дві цілі:
- проведення диверсійної роботи;
- шпигунство в очікуванні решти найманців.
Бойовики можуть перейти кордон, уразити якийсь об'єкт на території Польщі і повернутися на територію Білорусі.
Як зреагує НАТО на провокації вагнерівців
"Це буде перевірка реакції НАТО. На сьогодні немає впевненості в тому, як Альянс реагуватиме. Я не впевнений, що застосують п'яту статтю", – сказав Мусієнко.
Можливо, Владімір Путін хоче продемонструвати окремим країнам Європи, що в НАТО немає єдності.
Вагнерівці в Білорусі: основне
- Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони Росії, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.
- Пригожин заявив, що збирається разом з вагнерівцями зробити білоруську армію "другою у світі". На кордоні з Польщею відбулись їхні навчання.
- Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".
- Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що в Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнера". Однак ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.