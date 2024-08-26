Росія пошкодила інфраструктурний об'єкт у Луцьку: є загиблий

Армія окупантів не дає спокою українським містам. Під час масованої атаки 26 серпня був пошкоджений інфраструктурний об'єкт у Луцьку.

Станом на 09:05 відомо про одного загиблого, за словами мера міста Ігоря Поліщука. Вочевидь, мета цього обстрілу загалом – зруйнувати енергосистему нашої держави.

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Удар по інфраструктурі Луцька

Близько 08:20 мер міста констатував, що працює протиповітряна оборона. Згодом, о 08:55, він відзвітував про повторні вибухи в Луцьку.

Унаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури в Луцьку. Наразі (станом на 09:05 – 24 Канал) є інформація про одного загиблого,

– написав луцький міський голова.

Як зазначав посадовець о 08:46, під час обстрілу було пошкоджено багатоквартирний будинок. Відповідні служби виїхали на місце події, людям надають допомогу.

Повітряна тривога на території Волинської області пролунала о 06:10. До відбою не варто ризикувати життям та виходити з укриттів.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак констатував, що бажання росіян знищити нашу енергетику коштуватиме їм дорого.

На тлі масованого обстрілу були введені екстренні відключення світла по різних регіонах, відповідне розпорядження надали в Укренерго. Водночас у ДТЕК наголосили, що енергетики всієї країни працюють старанно та цілодобово, аби повернути світло в оселі українців.

З'являються повідомлення про перших жертв та пошкодження інфраструктури в різних містах України. Зокрема, непростою ситуація є в столиці нашої держави. У Києві чули вибухи, перестало курсувати метро, у людей немає світла.