У КМВА попередили, що Росія нарощує повітряні атаки на Київ

Уночі 8 травня Росія атакувала Київ із застосуванням іранських ударних дронів Shahed 136/131. Сили ППО збили усі дрони-камікадзе, але уламки пошкодили деякі будівлі у столиці.

З початку травня ворог нарощує інтенсивність ударів по Києву. Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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Не варто прив’язуватись до конкретних дат

За його словами, російська армія застосовує, як дрони-камікадзе, так і ракети. Вони постійно промацують слабкі місця в протиповітряній обороні столиці та намагаються обійти нашу систему ППО. На щастя, сьогодні ППО спрацювали на відмінно, збивши усі 35 повітряних цілей у небі над Київщиною.

"Сподіватимемося, що ми й надалі будемо отримувати західні системи ППО. Не лише ЗРК Patriot, адже витрачати їх на Shahed не зовсім доречно. Є багато інших систем ППО, які здатні ефективно протистояти дронам-камікадзе. Також збільшується кількість мобільних груп, які полюють за Shahed ще на підльоті до столиці", – заявив Шаманов.

Михайло Шаманов про нічну атаку на столицю: дивитись відео

За його словами, сьогодні в інформаційному просторі лунають припущення, що інтенсивність повітряних ударів пов’язана з наближенням 9 травня. Речник КМВА вважає, що такі вкиди створюють атмосферу тривожного очікування та паніки.

Я б не став прив’язуватись до дат. Ми українці сильні, все переживемо. Закликаю усіх не нехтувати правилами поведінки під час повітряної тривоги та спускатись в укриття,

– наголосив Шаманов.

Що відомо про нічну атаку на Київ