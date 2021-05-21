Росія посилює підготовку бойовиків на Донбасі: дані розвідки

Збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на території окупованого Донбасу. Особливу увагу вони приділяють підготовці резерву.

Міноборони оприлюднило відповідну інформацію 21 травня з посиланням на Головне управління розвідки.

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Росія нарощує боєздатність

Російські війська продовжують нарощувати боєздатність на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

З 17 травня у з'єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання,

– заявили у Міноборони.

Контролюють проведення заходів офіцери штабу Південного військового округу збройних сил Росії. Особливу увагу вони приділяють питанням забезпечення підготовки резерву.

Ба більше, бойовики активізували агітацію серед резервістів, щоб завербувати їх служити за контрактом у підрозділах окупантів.

Коротко про ситуацію на Донбасі