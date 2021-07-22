Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна

Росія вперше в історії звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавної скаргою на іншу країну. Сподівано, але стороною обвинувачення у нібито порушенні прав людини стала Україна.

Відповідний позов Росія подала лише нещодавно, повідомили у Генпрокуратурі Росії. Держава-агресорка хоче у Європі довести, що "їх там нєт", Україна сама порушує права людей на Донбасі та винна у збройному конфлікті.

Тим часом В Україні викрили масштабну агентурну мережу російської ФСБ

На що саме Росія жаліється у ЄСПЛ

Це перша в історії Росії міждержавна заява, яку подала її влада в Євпропейський суд з прав людини. У своїх претензіях до України Росія виклала цілий прошарок подій, що сталися за останні 7 років.

Загалом, це висмикані тези російської пропаганди, які вже протягом багатьох років насилюють як самим росіянам, так і жителям окупованих територій. Там навіть згадують традиційні мовні кліше на зразок "націоналістичні сили".

Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади в Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил…

– офіційно заявили в Генпрокуратурі.

Претензії Росії

"Влада України відповідальна "з а загибель мирного населення … на Майдані у Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також в Донбасі в ході проведення так званої АТО".

… на Майдані у Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також в Донбасі в ході проведення так званої АТО". "Придушення свободи слова і переслідування інакодумців через заборону роботи ЗМІ, інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян".

(російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян". " Дискримінація російськомовного населення , витіснення використання російської мови з громадської сфери".

, витіснення використання російської мови з громадської сфери". "Позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади".

до центральних органів влади". "Відповідальність за катастрофу малазійського Boeing MH17 на Донбасі лежить на Україні. Країна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідував цю обставину".

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