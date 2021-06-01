Росія постачає ракети в Сирію, – відповідь Туреччини Лаврову щодо продажу безпілотників Україні

Туреччина не визнає російської окупації Криму і ця позиція залишиться незмінною. В турецькому МЗС наголосили, що Анкара буде постачати безпілотники Україні, адже угода була укладена багато років тому.

Таку заяву оприлюднив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який обурився підтримкою Анкарою Києва.

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Ми озвучили свою позицію росіянам, – МЗС Туреччини

Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що вирішення ситуації – в політичній площині,

– сказав Чавушоглу.

Щодо постачання в Україну турецьких безпілотників, то угода є актуальною та й укладена багато років тому. У всьому світі зараз великий попит на БПЛА.

"Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося", – зауважив глав МЗС Туреччини.

Лавров розкритикував позицію Туреччини щодо Криму

Лавров нещодавно виступив з різкою заявою, яка засуджує підтримку Туреччини територіальної цілісності України. Мовляв, таку позиція Анкарі слід переглянути, адже вона заохочує зазіхання на "цілісність Росії". Глава російського МЗС назвав ініціативи Києва "мілітаристськими" та "агресивними".

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