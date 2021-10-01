Росія повинна вивести війська та зброю з України, – пані посол Великої Британії

Мелінда Сіммонс заявила, що кількість цивільних жертв через обстріли на Сході є найбільшою після припинення вогню в липні 2020. Місцеві жителі опинилися під загрозою.

Пані посол Великої Британії Сіммонс заявила, що під загрозою перебувають невинні життя. Ситуація ускладнилася.

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Росія повинна вивести своїх військових і зброю з України і припинити обмежувати доступ для СММ,

– наголосила політикиня.

Сіммонс зізналася, що звіти від ОБСЄ СММ її жахають.

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У звітах ОБСЄ мовиться, що ситуація на Донбасі восени 2021 року суттєво погіршилася. Зокрема, у документі за 29 вересня повідомили: упродовж доби зафіксували понад 400 порушень режиму тиші.

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На лінії розмежування СБУ виявила ворожих диверсантів.

Зокрема, відшукали 3 цинкові короби з набоями до зенітних установок; майже кілограм тротилу;

5 протитанкових і протипіхотних мін; 18 бойових гранат; 60 стрічок з набоями до великокаліберних кулеметів; автомат Калашникова; мінометну міну.

Допис Сіммонс:

З жахом дізналася із звітів OSCE_SMM, що кількість цивільних жертв через обстріли на сході є найбільшою після припинення вогню в липні 2020. Росія повинна вивести своїх військових і зброю з України і припинити обмежувати доступ для СММ. Прозорість важлива. Невинні життя під загрозою.