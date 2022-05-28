Росія повністю заблокувала шляхи виїзду на окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни повністю заблокували шляхи виїзду на підконтрольні Україні території. Авто, якими люди намагаються виїхати, ретельно "фільтрують".

Після цього окупанти повертають їх назад. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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Якою є ситуація з портами

Російські окупанти не отримали позитивної реакції з боку світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з заблокованих портів України. Через це вони продовжують блокаду.

Їхнє корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається ймовірність атак стратегічною авіацією,

– повідомили в ОК "Південь".

Зважаючи на ситуацію, українців закликали дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки. Зокрема, стежити за діями підозрілих осіб та одразу повідомляти про це компетентні органи, а також не розголошувати відомостей про переміщення українських підрозділів.

Що відбувається на Херсонщині: останні новини

Над Херсонщиною 27 травня український винищував МіГ-29 збив російський Су-35. Перед цим українські Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу.

За даними української розвідки, росіяни розмістили своїх військових у кількох виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Перед цим усіх ув'язнених вивезли в інші місця позбавлення волі.

Окупанти, побоюючись контрнаступу ЗСУ, намагаються втриматись на Херсонщині. Для цього загарбники почали робити укріплення з вкраденого бетону.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни перемістили на Херсонщину значну кількість військової техніки. Це необхідно їм для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

Російські військові розгорнули свій пункт управління на Каховській гідроелектростанції. При цьому вони не роблять нічого, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Окупанти хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Володимир Путін вже підписав відповідний наказ.

На Херсонщині місцевий житель вкрав у російських окупантів "УРАЛ" та передав його Збройним Силам України.

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