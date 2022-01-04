Росія позбавляється найманців, які воювали за неї на Донбасі, – розслідування

У 2021 році російські суди ухвалили рішення про екстрадицію в Україну та інші країни 499 найманців. Вони брали участь у захопленні Кримського півострова та частини Донбасу.

Між Україною та Росією немає договору про обов'язкову екстрадицію, проте діють Європейська конвенція про видачу та Конвенція про правову допомогу, а також Конвенція про правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справ. Ці документи, мовиться у розслідуванні, Москва виконує вибірково.

Тим часом Окупанти повністю блокують більшість КПВВ на Донбасі

Найманців з Росії екстрадують в інші країни

Результат очевидний: російських найманців, які вбивали наших військових і цивільних, екстрадують в Україну, Узбекистан, Казахстан, Чехію та інші країни,

– повідомили джерела в українській спецслужбі.

За даними російської Федеральної служби виконання покарань, лише у 2021 році ухвалено рішення про екстрадицію з Росії 499 колишніх "ополченців", у 2020 році таких було 445. Більшість цих випадків навіть не згадують у ЗМІ.

Колишні "ополченці" не знаходять себе в Росії

Колишні так звані "ополченці" не знаходять себе після повернення до Росії, отож часто вони переходять на кримінальний шлях та об'єднуються у банди.

У Росії їх не сприймають як героїв-визволителів, їм доводиться йти на чорнову роботу і вони це сприймають як приниження. А потім влаштовують кримінальний терор,

– мовиться у розслідуванні.

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Останній резонансний випадок – екстрадиція вбивці та ґвалтівника

Однією із найбільш резонансних стала екстрадиція в Україну Олега Снідінова. Ще до війни уродженець Луганщини був засуджений за подвійне вбивство та зґвалтування. Він воював на боці окупантів, і навіть був так званим "позаштатним співробітником прокуратури" однієї з республік бойовиків.

Снідінов організував банду, яка тероризувала місцевих жителів, отож окупанти вирішили його позбутись. З-за ґрат чоловік втік до Росії, де хотів здобути громадянство, проте цього зробити не вдалось.

Попався по-дурному: його затримали співробітники ФСБ, коли Снідінов буянив на вулиці, і передали поліцейським. Коли "пробили" по базах, спливла докладна інформація щодо криміналу, і від "героя" вирішили позбутися: екстрадувати до України,

– мовиться у статті.

Яка доля найманців, які окуповували Крим:

Російських найманців, які окуповували Крим, теж позбуваються.

Так Овсепа Мінасяна, яка нагороджений медаллю "За повернення Криму", виселили зі службової квартири.

Інформація про Мінасяна є і в базі розшуку МВС України.

В Україні йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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