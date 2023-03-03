Мають шанс здійснити, – політтехнолог сказав, чого добивається Росія в Молдові

Росія має шанс здійснити свої плани в Молдові. Для Кремля це державний переворот у країні, ніби повторення сценарію на Донбасі.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Також у Зеленського пояснили, чого Росія хоче добитися у Придністров'ї.

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Росія хоче державного перевороту в Молдові

Шейтельман зазначив, що в ідеалі Росія прагне державного перевороту в Молдові, й вона насправді має шанс цього досягти. У Молдови слабка державна система, а у Придністров'ї є російське угруповання, якого цілком вистачить, щоб протистояти молдовській армії.

Росіяни також туди закинули різними способами величезну кількість своїх агентів уже саме в Кишинів. Не у Придністров'я, а саме в Кишинів, у центр Молдови. Закинули просто, як туристів. На демонстраціях, що там проходили, тамтешні кореспонденти ставили питання й розуміли, що учасники не знають мови,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що схожим чином починалась ситуація на Донбасі. Щоправда, Росії туди легше було звозити своїх "гастролерів", бо поруч усе-таки кордон з Росією, і з Ростова можна було вагонами надсилати людей. До Молдови сухопутного коридору немає.

Шейтельман сказав, чого добивається Росія в Молдові: дивіться відео

Молдова може опинитись в ізоляції

За словами політтехнолога, якщо Росії вдасться реалізувати цей сценарій, то Молдова опиниться в ізоляції. Ніхто не буде мати справ з тим урядом, що встановить Росія. Такий ризик існує. Для Молдови це катастрофа, бо вона надзвичайно залежна від європейського імпорту.

"Вони не зможуть нічого доставляти ні туди, ні звідти, й нападати на нас вони звідти не можуть. В ізоляції Молдова довго не протримається, бо все буде відрізане. Тому для росіян це буде така собі перемога", – наголосив Шейтельман.

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