Нам вирішувати, як розвивати свою країну, – речник МЗС Молдови про погрози Росії

У Росії знову "розпускають пазурі" у політику інших держав. Нещодавно керівництво країни пригрозило Молдові "катастрофою" через співпрацю з НАТО.

Проте в МЗС Молдови вже рішуче відреагували на такі заяви. Речник Міністерства відкинув погрози заступника МЗС Росії Міхаїла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева й НАТО "наближає країну до катастрофи".

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Як відреагували в Молдові

Воде наголосив, що Молдова – миролюбна й нейтральна держава, та нейтралітет "не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі".

Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, зокрема й через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі,

– наголосив речник.

Окрім того, він додав, що співпраця країни з альянсом є прозорою і ґрунтується на загальновідомих рамкових основах.

Воде підсумував, що Молдова – вільна країна і саме громадянам Молдови вирішувати, як розвивати свою країну.

Що цьому передувало

Нещодавно в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Галузін заявив, що "активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови".

Ба більше, Галузін наголосив, що "нерозважливе накачування тієї чи іншої країни західними озброєннями або розміщення на її території натовських контингентів аж ніяк не додає їй безпеки і суверенітету, а, навпаки, наближає до катастрофи".

Загроза для Молдови з боку Росії: коротко