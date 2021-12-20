Росія пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати"

Кремль заявляє, що у відносинах Росії та НАТО настає момент істини. Росія вкотре знімає із себе відповідальність і самовпевнено стверджує, що "всі все розуміють".

Глава російської делегації на віденських переговорах щодо безпеки і контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов цинічно заявив, що на болючі точки Росії постійно наступати не можна. Він агресивно наполягає, що треба визначатися.

Актуально Відповідь на агресію Росії: у НАТО хочуть розмістити війська у Болгарії та Румунії

Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу та міць, що необхідно робити конкретні політичні дії,

– сказав російський чиновник.

Він жорстоко пригрозив, що в іншому випадку може бути воєнна відповідь Росії.

Відносини Росії і НАТО

США та інші країни Заходу застерігали Росію від нападу на Україну. Вони попереджали про серйозні наслідки такого кроку. У міністерстві закордонних справ Росії вирішили пригрозити Альянсу, що той зіткнеться з "тяжкими наслідками" у випадку розширення на Схід.

Згодом МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагала від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Володимир Зеленський заявляв, що саме Росія проклала шлях Україні до членства в НАТО. Адже про вступ нашої держави до Альянсу активно заговорили саме після початку війни на Донбасі.

Вас може зацікавити, чому Росія загострює кризу із НАТО: дивіться відео

Повний допис Пул N3 у телеграмі

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов: Усі все чудово розуміють, настає у відносинах Росії та НАТО момент істини. Не можна постійно наступати на хворі точки Росії, необхідно визначатися. Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу та міць, що необхідно робити конкретні політичні дії. Інакше альтернатива –це військово-технічна та військова відповіді Росії.