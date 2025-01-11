Є лише один спосіб врятуватись: Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій

В ГУР повідомили, що з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року в межах примусового призову росіяни мобілізували до своєї армії 300 українців на окупованих територіях. До цього вже було кілька хвиль призову, таку ж саму окупанти планують цієї весни.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що чоловікам потрібно негайно виїжджати з ТОТ. Це реально зробити лише через один пункт пропуску.

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Примусова мобілізація на ТОТ

За словами керівника "Центру вивчення окупації", для українських чоловіків на окупованих територіях справді є загроза, їм варто було б виїхати ще раніше.

Було очевидно, що росіяни будуть проводити примусову мобілізацію Перший призов на ТОТ розпочався понад рік тому, але він був дуже обмежений, росіяни намагались в такий спосіб "привчити людей до нових правил". У 2024 році ж були дві призовні кампанії росіян – весною та восени.

Люди, яка заперечували, що це буде, тепер з цим зіштовхнулись самі. Вони стоять на військовому обліку. На щастя, поки немає випадків, щоб їх відправляли на передову, але це рано чи пізно станеться,

– зауважив Андрющенко.

Весною цього року Росія планує черговий такий призов на тимчасово окупованих територіях. Єдиний метод протидії – виїзд з ТОТ, поки росіяни не перекрили всі кордони. Такий пункт пропуску є між Донецькою на Ростовською областями, після чого можна їхати в інші країни.

Бувають також випадки, коли росіяни змушують українських чоловіків підписувати контракти та одразу відправляють їх на фронт. Такі дії окупантів зафіксували в Маріупольському, Бердянському та Розівському районах. Ворог зачиняє чоловіків віком 19 – 22 років у військкоматах та погрожує.

Погрожують призовом та відправкою в Чечню. Якщо це не діє, погрожують близьким. Вже приблизно 20 чоловіків через це у трьох районах підписали контракти,

– зазначив він.

До речі, росіяни, крім реальної примусової мобілізації, вже почали готувати дітей на ТОТ до війни. Так, ворог зомбує херсонську молодь через мілітаристські організації, такі як "Юнармія".