"Попереджувальним вогнем": Росія примусово зупинила в Чорному морі судно, яке рухалось в Ізмаїл
Росія заявила, що вона примусово зупинила судно, яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Мовиться про суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау.
Інформацію про інцидент розповіло російське міноборони 13 серпня. За їхніми даними, судно зупинили вдосвіта орієнтовно о 6:40 за російським часом в південно-західній частині Чорного моря, пише 24 Канал.
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Росія відкривала "попереджувальний вогонь" по судні в Чорному морі
Екіпаж корабля "Васілій Биков" військово-морських сил Росії примусово зупинив у Чорному морі суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл,
– заявили російські пропагандисти з посиланням на їхнє міноборони.
Росіяни сказали, що нібито судно "Сукра Окан" "не відреагувало" на вимогу зупинитись для огляду щодо "перевезення заборонених вантажів".
Після цього російські загарбники вирішили відкрити "попереджувальний вогонь" з автоматичної стрілецької зброї, щоб примусово зупинити судно.
За їхніми даними, для огляду суховантажного судна з "Васілія Бикова" підняли гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців.
За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, "оглядова група" висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи "оглядової групи" на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл,
– заявили окупанти.
Що цьому передувало
- 17 липня 2023 року Росія заявила про вихід із зернової угоди. Далі у Кремлі стверджували, що вважатимуть всі судна, що після 20 липня прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, потенційними перевізниками військових вантажів.
- Згодом Кремль вирішив "пом'якшити" позицію. Окупанти почали виправдовуватись за погрози атакувати кораблі у Чорному морі. Тоді у Росії заявляли, що, мовляв, вони "повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так".
- Варто додати, що Україна заявила про відкриття тимчасових коридорів для торговельних суден, що йдуть в або з портів нашої країни. Ба більше, вже навіть почалась реєстрація плавзасобів. Чи наважиться Росія вдарити по суднах країн НАТО – читайте за посиланням.