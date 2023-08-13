"Попереджувальним вогнем": Росія примусово зупинила в Чорному морі судно, яке рухалось в Ізмаїл

Росія заявила, що вона примусово зупинила судно, яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Мовиться про суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау.

Інформацію про інцидент розповіло російське міноборони 13 серпня. За їхніми даними, судно зупинили вдосвіта орієнтовно о 6:40 за російським часом в південно-західній частині Чорного моря, пише 24 Канал.

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Росія відкривала "попереджувальний вогонь" по судні в Чорному морі

Екіпаж корабля "Васілій Биков" військово-морських сил Росії примусово зупинив у Чорному морі суховантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл,

– заявили російські пропагандисти з посиланням на їхнє міноборони.

Росіяни сказали, що нібито судно "Сукра Окан" "не відреагувало" на вимогу зупинитись для огляду щодо "перевезення заборонених вантажів".

Після цього російські загарбники вирішили відкрити "попереджувальний вогонь" з автоматичної стрілецької зброї, щоб примусово зупинити судно.

За їхніми даними, для огляду суховантажного судна з "Васілія Бикова" підняли гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців.

За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, "оглядова група" висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи "оглядової групи" на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл,

– заявили окупанти.

Що цьому передувало