Росія припиняє постачання електроенергії до Фінляндії

Росія заявила про припинення постачання електроенергії до Фінляндії. Станеться це вже із суботи, 14 травня.

Про припинення співпраці з Фінляндією заявила компанія RAO Nordic Oy, що є дочірньою російської "Інтер РАТ".

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Чому Росія припиняє постачання електроенергії

У компанії RAO Nordic Oy заявили, що Фінляндії не сплачує рахунки за поставлену електроенергію.

Ми сподіваємося, що ситуація незабаром вирішиться, і торгівля електроенергією з Росією відновиться,

– мовиться у повідомленні RAO Nordic Oy.

Представники фінської електромережевої компанії Fingrid заявили, що зупинка постачання не призведе до перебоїв у користувачів, оскільки з Росії надходило лише 10% від загального обсягу споживання. Недолік можна буде компенсувати шляхом власних потужностей та збільшення імпорту зі Швеції.

Росія може зупинити постачання газу

У Фінляндії остерігаються, що Росія може зупинити подачу газу до країни 13 травня. Раніше у країні називали інші терміни – 23 травня, адже саме тоді європейська країна має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен прокоментував цю інформацію. Він заявив, що не може підтвердити це та додав, що загалом в Європі зараз обговорюють питання щодо постачання газу з Росії на Захід.

Зверніть увагу! Фінляндія активно рухається до вступу в НАТО. Країна у Північній Європі, яка має кордон з Росією, змінила свою позицію щодо Північноатлантичного Альянсу після нападу держави-агресорки на Україну. В Європі вітають це рішення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Натомість Росія ще у квітні почала погрожувати Фінляндії та Швеції. Зокрема путінська представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Зокрема вона заявила про "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".

Раніше держава-агресорка уже відрізала від газу Польщу та Болгарію. У російському "Газпромі" заявили, що вони ухвалили це рішення, оскільки ці країни відмовилися платити за газ у рублях.

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