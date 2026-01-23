Військовий назвав дві стратегічні цілі Росії в 2026 році

Кремль не планує збавляти обороти ані на фронті, ані у напрямку терору мирного населення України. Ворог прагне добитися того, аби Київ пішов на вигідніші саме для Путіна умови, тому по максимум тиснутиме на полі бою і на мирні міста.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наразі немає підстав говорити, що Росія буде відмовлятися від таких дій. У Кремлі чітко розуміють, що це може бути елементом тиску на Україну з метою схиляння її народу до підписання тих домовленостей, які будуть більшою мірою на користь Москви.

Як ворог хоче дотиснути Україну?

Сьогодні, зі слів військовослужбовця Сил ТрО, у Кремля є дві глобальні цілі. У контексті фронту, це намагання вийти з тактичних наступальних дій на оперативний простір на Запорізькому напрямку, створювати загрози місту Запоріжжя.

Це план російської армії на найближчі тижні та місяці. Вони хочуть розширювати межі наступальних дій, хоча Сили оборони України це блокують,

– озвучив Мусієнко.

Друга ціль Росії – це енергетичний терор. Безумовно, що вона від цього не буде відмовлятися і продовжить створювати українцям суттєві проблеми. Тому що від самого початку російсько-українська війна, як наголосив Мусієнко, має геноцидний характер, аби знищити український народ. В межах цього геноциду, як підкреслив військовослужбовець, Росія проводить і кампанію ліквідації нормальних базових умов і потреб людей (наявність світла, води, тепла).

"Росіяни завдають ударів по енергетиці, по портовій інфраструктурі Одеського регіону. Там в них мета порушити наші економічно-торгівельні зв'язки, судноплавство, аби Україна не отримувала грошові надходження до державного бюджету", – пояснив Мусієнко.

Ворог надалі уражає по енергосистемі України: