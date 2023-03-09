Росіяни продовжать наступ: Світан назвав можливі напрямки атак

Російські окупанти не полишають спроб досягнути бодай якихось результатів в Україні. Загарбники продовжать свої атаки на Сході України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Водночас у британській розвідці зазначають, що росіяни не зможуть атакувати на всій лінії фронту на Сході України.

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Британські посадовці припускають, що перед російськими військами постане вибір:

або тримати лінію оборони на Бахмутському плацдармі;

або ж перекидати сили й намагатися атакувати у районі Вугледара.

Точкові атаки окупантів

Світан зазначив, що з припущеннями британської розвідки можна посперечатися.

Річ у тому, що окупанти не розтягують лінію фронту. Росіяни атакують точково. Тобто вони не йдуть у наступ на фронті шириною у 200 кілометрів,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що у росіян не було атак на ділянках понад 10 кілометрів по ширині фронту.

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Чому росіяни не можуть розгорнути масштабний наступ

За його словами, для широкомасштабних атак росіянам не вистачає не стільки військ, як управління. Для того, аби атакувати на ширині фронту у 200 кілометрів, повинні бути корпуси армії, які вже пройшли бойове злагодження.

Це цілий процес, який Росія просто не пройшла. Вони зігнали на Донбас мобілізованих, які максимум пройшли навчання по роботі зі стрілецькою зброєю, не більше,

– розповів Світан.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, російські підрозділи, можливо, пройшли бойове злагодження до рівня батальйону. Однак у них не було потужної військової підготовки у багатьох завданнях. Наприклад, по роботі з технікою, яка прикриває війська під час наступу.

"Здійснити масштабний наступ росіяни просто не можуть. Вони не готові, просто цьому не навчені", – сказав Світан.

Де окупанти продовжать наступальні дії

Військовий експерт переконаний, що росіяни зможуть робити точкові наступи коштом живої сили на ширині фронту від 3 до 10 кілометрів. За його словами, приблизно це ж відбувається і зараз.

Ворог буде продовжувати наступальні дії на ділянках до 10 кілометрів по всьому Донецько-Луганському фронту. Можуть підключити і Запорізький фронт, але так само – не на великій ширині,

– розповів Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, є низка місць, біля яких росіяни продовжуватимуть точкові атаки. Зокрема, мовиться про такі населені пункти, як:

Вугледар;

Мар'їнка;

Авдіївка;

Бахмут;

Білогорівка у Луганській області;

Кремінна;

Куп'янськ.

Як пояснив Світан, у цих місцях російські загарбники зможуть проявляти певну активність ще близько місяця.

Чого очікувати на фронті: коротко