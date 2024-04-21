Ворог продовжить атакувати енергооб'єкти: у Міненерго відповіли, чи буде блекаут

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Міністерстві енергетики жали прогноз щодо тотального блекауту.

Міністр енергетики Герман Галущенко у етері телемарафону заявив, що Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Водночас попри російські обстріли, блекауту в Україні не буде.

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Потрібно бути готовими

Попри впевненість, що блекауту не станеться, Галущенко також наголосив, що потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він додав, що енергетики працюють на те, щоб найгірші сценарії не реалізувались.

На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде,

– сказав міністр.

Він також зауважив, що досвід минулого календарного року показує, що енергетики дотримуються свого слова.

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