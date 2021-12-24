Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: є нові супутникові знімки

Москва й надалі нарощує військову силу поблизу українського кордону та стягує туди військову техніку. Від листопада Росія перекинула до прикордонних районів "танки, артилерію та системи протиповітряної оборони".

Про подальше розміщення Кремлем військових та техніки біля України свідчать супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes.

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Росія збільшує військову присутність поблизу кордонів України

Видання наголошує, що хоча на фото зображена обмежена кількість військ, "Росія зможе швидко і потай зміцнити сили", відправивши формування поїздами та літаками.

Від листопада Москва перекинула до прикордоння з Україною "танки, артилерію та системи протиповітряної оборони".

За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, наразі у межах 200-кілометрової зони навколо українського кордону перебувають 122 тисячі російських військовослужбовців.



Росія й надалі стягує техніку до кордону України / Фото Getty Images

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