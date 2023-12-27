Росія продовжує наступати на шістьох напрямках: скільки ще агресор зможе зберігати інтенсивність
Ситуація на лінії фронту залишається складною, адже окупанти активізувалися на багатьох напрямках. І їхніх ресурсів на проведення наступальних дій на усій лінії боєзіткнення вистачить ще на ще деякий час.
Про це 24 Каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець. Він також припустив, що незабаром противнику доведеться обмежити свою активність, відмовившись від просувань на певних ділянках.
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Скільки ще Росія зможе наступати
Наприкінці 2023 року російське командування продовжує проводити наступальні дії одразу на кількох напрямках: в районі Куп’янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Токмака та Старомайорського.
Цими діями агресор намагається покращити тактичне положення своїх військ. Втім, Росія не зможе вести настільки масштабні наступальні дії протягом тривалого часу.
"Я нагадаю, що основну масу резервів, навіть стратегічних, таких як 25-та та 18-та армії, ворог вже задіяв. Зараз Росія розгортає 11-й та 14-й армійські корпуси в загальновійськові армії, але сенс цих розгортань в іншому", – зазначив полковник запасу.
Через "далекоглядні" дії Владіміра Путіна до Північноатлантичного альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тепер Москва планує збільшити свої сили на цьому напрямку, створивши Лєнінградський воєнний округ. Тому зараз в оцінці спроможностей Росії до проведення наступальних дій головним показником є кількість оперативних, а не стратегічних резервів.
Зважаючи на інформацію, яка є у мене, противник буде спроможний вести активні наступальні дії не менше, ніж півтора місяця на такій кількості оперативних напрямків. Але з часом це (кількість напрямків, на яких противник спроможний вести наступальні дії – 24 Канал) скоротиться до 2 – 3,
– спрогнозував Машовець.
Останні новини з лінії фронту
- В ніч на 26 грудня Повітряні сили знищили черговий великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ". Він саме стояв у феодосійському порту з особовим складом і кілограмами вибухівки на борту. З огляду на це, "бавовна" виявилась дуже результативною.
- За повідомленнями офіцера 3 штурмової бригади, росіяни намагаються тиснути на Бахмутському напрямку з метою захоплення Часового Яру. Ворог зазнає значних втрат, штурмуючи українські позиції, але після того, як його підрозділи рідішають, в бій вводять нові частини.
- Ще одним місцем боїв, на якому агресор вже відзвітував про "перемогу", стала Мар'їнка. За місто, що межує з Донецьком, точилися бої протягом 2 років, внаслідок чого воно перетворилося на руїни. Тепер же Сили оборони створили потужні оборонні позиції на його околицях, де і продовжують утримувати оборону.