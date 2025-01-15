Путін вважає це слабкістю: як Європа та США спонукають Росію до нових провокацій

Кремль не припиняє спроби провокацій щодо західних країн. Дональд Туск повідомив, що Росія планувала "акти повітряного терору" не тільки проти Польщі, а також авіакомпаній по всьому світі. Також російські дрони і ракети залітали на польську територію. Проте відповідної реакції не було.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зазначив у розмові з 24 Каналом, до чого може призвести зволікання із рішучими діями щодо Росії. Водночас прем'єр-міністр Туск наголосив, що Польща має ключову роль у протидії "актам саботажу і диверсій" росіян на своїй території.

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Росіяни використовують "тактику салямі"

Джун підкреслив, що коли Росія не отримує адекватної відповіді на свої провокації, це як "червоне рядно" для Владіміра Путіна.

Він вважає це слабкістю і починає активізовуватися для того, щоб ці провокації були серйознішими і несли більше наслідків для світової спільноти, зокрема, для європейців,

– зауважив політолог.

Він нагадав, що за часів Другої світової війни була застосована так звана "тактика салямі", яка, зокрема, передбачала маленькі кроки, диверсії, провокації, але такі, які не мали б викликати дуже рішучої реакції з боку опонента. Це дозволяло продовжувати руйнувати політичну єдність, військовий потенціал і багато інших речей.

"Росіяни, імовірно, навчилися цієї тактики і активно її використовують. Звісно ж відсутність реакції і кволість Заходу спонукає лише до посилення таких терористичних дій", – відзначив Джигун.

До слова. Одна з російських ракет 24 березня 2024 року залетіла на територію Польщі та перебувала там 39 секунд. Після цього ракета повернулася на територію України, щоб завдати удару.

Польща готується дати відсіч

Водночас Польща наразі східний фланг НАТО і одна з потужних країн Північноатлантичного Альянсу, яка дуже активно переозброюється, щоб дати відсіч Росії чи Білорусі у разі вторгнення на свою територію чи проведення провокацій.

Мовиться, зауважив він, не лише про вишкіл, але й про купівлю відповідних видів озброєння, будівництво залізниці та інших інфраструктурних шляхів до так званої Калінінградської області чи до прикордоння з Білоруссю задля того, аби активно реагувати в разі такої потреби.

На Польщу, безперечно, багато ставлять Сполучені Штати, зокрема, Дональд Трамп, який має небагатьох друзів у Європейському Союзі. Безперечно, за словами політолога, це прем'єр Угорщини Віктор Орбан, а також президент Польщі Анджей Дуда.

Трамп може на нього покладатися, і, думаю, що вони матимуть ще не одну розмову з приводу того, як протидіяти Росії. Дуда зможе дати певні пропозиції Трампу, і напевно вони будуть дуже проукраїнськими,

– сказав Максим Джигун.

Зазначимо, що за словами польського міністра оборони Владислава Косіняк-Камиша, країні потрібно бути готовою до будь-якого сценарію та зберігати пильність щодо можливого нападу Росії на Польщу. Він підкреслив, що напади росіян в межах гібридної війни вже відбуваються по всій Європі. На його думку, сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості – це руйнування одного зі стовпів безпеки.