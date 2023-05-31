Після операції партизан на Бєлгородщині росіяни масово кинулись дивитися український YouTube

Останні гучні події в Росії, а саме атака невідомих дронів на Москву та захід російських добровольців в Брянську область, показали повне руйнування російської інформаційної політики.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, якщо на початку повномасштабного вторгнення вона ще була єдиною та керованою, то зараз в медійній сфері Росії повний бардак.

До теми Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

Показово, що після атаки дронами столиці Росії посадовці робили суперечливі заяви, спростовуючи слова одне одного.

"Хоча насправді це непогано для українців. Адже така невизначеність деморалізує російське суспільство. Вони просто не знають, як реагувати на те, що відбувається", – зауважив політолог.

Україну ніколи не наздоженемо

І в цій ситуації, коли лунають суперечливі думки, росіяни починають шукати альтернативні джерела інформації.

Цікаво, що після рейду до Брянської області людей з російськими паспортами, що виступали проти режиму Владіміра Путіна, кратно зросла кількість переглядів українських YouTube-каналів та телеканалів. Тому що росіяни почали активно їх переглядати. І шукати там інформацію, тому що вони її не отримували з російських ЗМІ,

– підкреслив Рейтерович.

Тому навіть в цьому аспекті Україна залишилась в повному виграші. Оскільки на інформаційному фронті для Росії все програно. І росіяни відверто про це пишуть в своїх пабліках.

Ігор Рейтерович про повний провал інформаційної політики Кремля: дивіться відео

Росіяни зазначають, що у них повністю провалена інформаційна політика. Мовляв, Україну ми в цьому плані вже ніколи не наздоженемо. І немає сенсу порівнювати українських та російських журналістів, тому що українські працюють краще.

Відсутність координації в інформаційній політиці, яка раніше хоч трохи була в Росії, остаточно добила історія з атакою дронів на Москву. Адже спікери з цього приводу говорили, все що хотіли і кожний своє,

– зазначив політолог.

І стало зрозуміло, що координація відсутня в самій верхівці влади – в Кремлі. Саме там не знають, як реагувати, які спускати наративи ЗМІ та блогерам. Відповідно, у такому разі кожний з посадовців починає нести те, що вважає за потрібне.

Реакція росіян на атаку дронів на Москву

Вранці 30 травня столицю Росії атакували невідомі БпЛА. Ймовірно внаслідок атаки пролунали вибухи в деяких районах Москви. А також в Підмосков'ї було збито БпЛА – нібито неподалік від резиденції Путіна.

Атака дронів наробила багато галасу в інформаційному полі Росії та викликало бурхливу реакцію пропагандистів.

Так, депутат Петро Толстой, наляканий атакою безпілотників, закликав "брати Київ". Він додав, що це єдиний спосіб зупинити обстріли Росії.

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина атака дронів розлютила. І він знову почав лаяти міноборони Росії через те, що російське військове керівництво проґавило "прильоти" по Москві.

А глава Чечні Рамзан Кадиров безпідставно звинуватив в атаці Україну. Також він закликав росіян "не церемонитися" й помститися.