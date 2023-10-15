Росія просуває наративи про втому від війни й залучає Близький Схід, – міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур застеріг від нових пропагандистських наративів Росії, які вона наразі просуває у світі. Зокрема, країна-агресорка намагається переконати, що партнери втомлені від війни проти України.

Певкур також зазначив, що Москва також намагається підштовхнути до конфлікту країни Близького Сходу. Це потрібно для того, щоб роз'єднати Захід, передає 24 Канал.

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Росія активізувала свої зусилля на міжнародній арені

Під час візиту в Україну Певкур мав зустріч з президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Естонський міністр наголосив, що важливим посланням під час цієї розмови було те, що Захід лишається єдиним у підтримці України, а також продовжить надавати необхідну зброю для перемоги агресора.

Водночас він застеріг, що наразі російська пропаганда досить активно працює з партнерами України.

Ми бачимо, що Росія просуває також свої власні наративи, що існує втома від війни, або вони намагаються залучити до гри також Близький Схід. Це те, що робить Росія, аби роз'єднати Захід, але в мене є погана новина для Путіна – Захід єдиний, і ми залишатимемося єдиними,

– наголосив Певкур.

Естонський міністр також зазначив, що допомога Україні не зменшиться на фоні війни Ізраїлю та ХАМАС. Він підтвердив, що на Заході щодо цього рішення існує повний консенсус.

Російська пропаганда цинічно висловлюється про війну в Ізраїлі

На російському телебаченні відомі пропагандисти висловилися щодо нападу ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, прихвосні Путіна назвали атаку палестинських бойовиків "блискучою".

Крім того, пропагандистка Ольга Скабєєва вирішила піти далі й принизити солдаток ізраїльської армії. Вона зазначила, що жінки-військові лише "танцюють перед дзеркалом й викладають відео у тік-ток".

Варто зазначити, що війна ХАМАС проти Ізраїлю все ж має певну вигоду для російської влади. Кого підтримує Москва у цьому протистоянні і як нове загострення вигідне самій Росії – читайте у матеріалі.

Повну версію інтерв'ю з Ханно Певкуром читайте сьогодні, 15 жовтня,