Росія проти демократії: режим Путіна роками придушує мирні протести

У світі мирні протести ніхто не забороняє. Цивілізований протест – право кожної людини, проте у Росії цим нехтують уже чимало років.

Країна-агресорка руйнує останні залишки права своїх громадян на мирні зібрання. Росія змушує замовкнути громадянське суспільство і надалі розбудовує покірний російський народ.

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Щороку заборона протестів посилюється

Протести у Росії вправно і послідовно придушують роками. Варто згадати бодай Болотну площу у травні 2012 року або ж останні демонстрації на підтримку Олексія Навального.

Сьогодні влада Росії фактично підійшла впритул до того, щоб остаточно знищити право на свободу зібрань у своїй державі. Обмеження, що почали діяти ще з 15 років тому, з року в рік лише посилювалися.

Росіяни вже фактично позбавлені можливості вільно висловлювати свою думку публічно. "Крихти" демократії там намагаються викинути, вочевидь, напередодні виборів до Держдуми. Звісно, через страх повторення білоруського сценарію.

Закон змінений під режим

У Росії 19 вересня 2021 року мають відбутись вибори в Держдуму. Кремль, як очікувалось, придушує всю реальну політичну конкуренцію. Цього разу до Держдуми балотується велика кількість непрофесійних політиків: відомі ресторатори, блогери, зірки спорту і шоу-бізнесу.

За останні 16 років Держдума ухвалила аж 13 поправок до законів, які крок за кроком обмежували право на свободу зібрань. Будь-який мирний протест, який сьогодні не схвалює влада Росії, є криміналізованим.

Тут є цікава особливість – більшість змін внесли якраз після 2014 року. Після Революції Гідності й утечі Віктора Януковича в Ростов.

Згідно з правилами федерального рівня, мітинги в Росії не можуть відбуватися біля певних установ. Це, наприклад: суди, в'язниці та президентські резиденції, а також служби екстреної допомоги.

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Регіональне законодавство робить ці обмеження ще більш суворими. Наприклад, у Кіровській області місцевий закон забороняє зібрання біля культурних, освітніх, медичних чи розважальних закладів. Ба більше, навіть на зупинках громадського транспорту.

Деяких росіян позбавили права на протест

Заборони зачепили не лише локації, а й самих учасників та учасниць. Деяких громадян Росії взагалі позбавили права організовувати мітинги.

Мовиться про осіб, яких, до прикладу, раніше вже притягували до адмінвідповідальності за порушення на тих самих масових зібраннях 2 або більше разів упродовж року. Це фактично значна частина активного громадянського суспільства Росії.

"Агенти" із Заходу теж під забороною

Іноземцям, міжнародним організаціям, росіянам та неурядовим організаціям заборонено фінансувати публічні збори. Це стосується тих людей та установ, яких визнали "іноземними агентами".

Статус іноземного агента російська влада нещадно експлуатує задля придушення всіх незгодних. Дуже зручно, погодьтеся.

Зараз навіть, якщо гіпотетично уявити, що акція погоджена, то чиновник має право відкликати узгоджений лист та забороняти узгоджену акцію. Адже йому могла надійти певна інформація, наприклад, про загрозу терористичного акту. Підтверджувати цей ризик посадовець, звісно ж, геть не зобов'язаний.

Насильство поліції щодо демонстрантів

У Росії 20 серпня 2021 року визнали іноземним агентом телеканал "Дождь" . У редакції мають оскаржувати це рішення.

Ще одна болісна проблема – поліцейське насильство щодо демонстрантів і тотальна безкарність силовиків. Для багатьох росіян, які вирішили взяти участь у мирному зібранні, насильство – це скоріше закономірність, а не виняток.

Поліція Росії регулярно застосовує невиправдану або надмірну силу.

У січні 2021 року на мирній акції у Петербурзі на відео зафіксували дуже показовий епізод. Силовики у спецобладнанні відводили в бік молодого чоловіка, перед ними стояла жінка і запитала: "Навіщо ви його схопили, хлопці?" У відповідь один із поліціянтів ударив жінку ногою в живіт, і вона впала на землю. Зрештою ця жінка, Маргарита Юдіна, потребувала лікування в реанімації.

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Спочатку поліція спробувала вибачитися перед постраждалою, а пізніше влада відмовилася розслідувати інцидент. Кремль заявив: у діях поліцейського не було жодних порушень. Влада у відповідь на вимогу жінки провести розслідування пригрозила, що можуть забрати у жінки опіку над її 15-річною дочкою, а сина забрати в армію. На цьому і все.

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Державна машина "їздить" по росіянах

Показово і жахливо, як у сучасній Росії людина з її базовими правами все ще є нічим проти державної машини. Росія ладна пустити через прокрустове ложе будь-кого, щоб не становити загрози.

Російська влада роками наполегливо і винахідливо обмежувала право на свободу зібрань. Жодній іншій проблемі не приділялося стільки уваги та енергії на всіх рівнях влади.

Зрештою мирні вуличні протести почали там вважатися злочином. Росіяни, які все ще вважають, що мають право брати участь у демонстраціях є героями чи безумцями.

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Для українців і українок придушення основоположних прав у Росії показове. Це ще один доказ того, як нахабно і зухвало влада Кремля розправляється з людьми не лише поза своїми кордонами, а і в середині країни.

Ще один антиприклад, куди рухатися не варто, і урок того, що свої права і свободу варто захищати й виборювати.