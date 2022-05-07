Росія протягом 7 травня запустила по Одесі вже 6 ракет з допомогою стратегічної авіації
Джерело:телеграм Одеської міської ради
Російські окупанти 7 травня декілька разів вдарили по Одесі. Від початку доби ворог випустив вже 6 ракет по місту та області.
Про це розповіли в Одеській міській раді із посиланням на офіційне повідомлення оперативного командування "Південь".
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Так, 7 травня по Одесі завдали ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Відомо, що з них:
- 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечило багатоповерхові будинки поряд;
- ще 2 ракети уразили пошкоджену раніше злітно-посадкову смугу та центр керування польотами Одеського аеропорту.
На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на приблизно 900 квадратних метрах. Сталося це на підприємстві, яке займається виготовленням меблів, а значить є вибухонебезпечним.
Займання успішно вдалося ліквідувати, однак розбір завалів все ще триває. До ліквідації наслідків авіаударів залучили понад 60 рятувальників.Зверніть увагу! Постраждалих наразі нема. Інформація уточнюється.
Обстріл Одеси: головне
Російські загарбники активізували авіаудари по Одесі та області. Ворожі "прильоти" фіксують майже щодня, зокрема:
- 2 травня російський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина потрапила до лікарні.
- 3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.
- 4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. На щастя, минулося без жертв.
- Ввечері 6 травня окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. Постраждалих теж немає.
- Декілька "прильотів" було і 7 травня. Звуки вибухів пролунали близько 11:38, а потім приблизно о 14:20.
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