Росія протягом 7 травня запустила по Одесі вже 6 ракет з допомогою стратегічної авіації

Російські окупанти 7 травня декілька разів вдарили по Одесі. Від початку доби ворог випустив вже 6 ракет по місту та області.

Про це розповіли в Одеській міській раді із посиланням на офіційне повідомлення оперативного командування "Південь".

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Так, 7 травня по Одесі завдали ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Відомо, що з них:

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечило багатоповерхові будинки поряд;

ще 2 ракети уразили пошкоджену раніше злітно-посадкову смугу та центр керування польотами Одеського аеропорту.

На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на приблизно 900 квадратних метрах. Сталося це на підприємстві, яке займається виготовленням меблів, а значить є вибухонебезпечним.

Займання успішно вдалося ліквідувати, однак розбір завалів все ще триває. До ліквідації наслідків авіаударів залучили понад 60 рятувальників.

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Постраждалих наразі нема. Інформація уточнюється.

Російські загарбники активізували авіаудари по Одесі та області. Ворожі "прильоти" фіксують майже щодня, зокрема:

2 травня російський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина потрапила до лікарні.

3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.

4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. На щастя, минулося без жертв.

Ввечері 6 травня окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. Постраждалих теж немає.

Декілька "прильотів" було і 7 травня. Звуки вибухів пролунали близько 11:38, а потім приблизно о 14:20.

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Володимир Зеленський закликав українців реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та йти в укриття. Там слід перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.