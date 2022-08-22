росіяни вирішили влаштувати на окупованих територіях "день прапора"

російські окупанти вирішили провести на окупованих територіях України "день прапора росії". У понеділок, 22 серпня, коли загарбники відзначають це "свято", на окупованих територіях роздавали російські прапори.

російські акції відбулися у Мелітополі та Маріуполі

Про "святкування" з нагоди "дня прапора росії" на окупованих територіях редакції 24 каналу повідомили у службах. російські загарбники провели дві акції.

До речі У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули

Акція "триколор" тривала в окупованих Мелітополі, Сніжному, Харцизьку та Волновасі. Там росіяни роздавали стрічки та прапорці з триколором.

У Макіївці та Луганськ так звані "Волонтери Перемоги" роздавали триколори разом із пам'ятками про історію державного прапора росії та правила відповідального носіння символу.

Також відбулася акція "прапор моєї держдави", яку росіяни провели у Волновасі, Мелітополь, Кіровському, Маріуполі та Єнакієву. Загарбники урочисто підняли російський прапор.

Проти псевдосвята російських окупантів виступили українців. У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі спалили декілька російських прапорів. А в захопленому Енергодарі окупантам взагалі не вдалося провести псевдосвято триколору.

У планах російських пропагандистів було замилювання очей місцевих жителів на окупованих територіях, оскільки 23 серпня в Україні буду відзначати День прапора.

росія провалила підготовку "референдумів"

росія не в змозі провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Загарбники вже вчетверте перенесли дату так званого "референдуму".

росіяни анонсували проведення "референдуму" на кінець квітня, але переносили дату на початок травня, згодом на кінець травня і в підсумку на 11 вересня. Але й 11 вересня загарбники, схоже, не проведуть свій псевдореферендум.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що підготовка ворога до "референдуму" провалена завдяки патріотичним херсонцям та ЗСУ.

Важливо – росіяни знову обстріляли ЗАЕС: дивіться відео