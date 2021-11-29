Росія провела випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон"
29 листопада 2021 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Російські військові заявили про успішний запуск гіперзвукової ракети "Циркон". Вони хваляться, що стрільби були у Білому морі, і ракету запустили на відстань понад 400 кілометрів.
У Міноборони країни-агресора кажуть, що до стрільб залучали також надводні кораблі та морську авіацію Північного флоту. Попередні випробування там проводили два тижні тому.
Читайте також Росія у листопаді масово звозила до кордону з Україною важку військову техніку: нові дані CIT
Згідно із повідомленням, ракету запускали із фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков". Стріляли нібито по морській мішені.
Заяви Путіна про ракету "Циркон"
- Володимир Путін раніше заявляв, що у Росії завершують випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". У 2022 році вона надійде на озброєння військово-морського флоту держави-агресорки.
- За його словами, під час тестування вона точно вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів.
- Путін також стверджував, що випробування "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".
Скупчення російських військ на кордоні з Україною
- Поки Росія звітує про нібито успішні випробування нових ракет, агресор звозить до кордонів України бойову техніку. Американські та європейські офіційні особи стурбовані накопиченням російських військ біля кордонів з Україною. Західні ЗМІ пишуть й про потенційне вторгнення Росії на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.
- Олексій Данілов щодо російських військ біля кордонів України заявляв, що Росія загострює ситуацію, аби мати перевагу за столом переговорів.
- Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском зі сторони окупантів, який не діє. Він запевнив, що українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.